Die Freunde im Baumhaus sind gewöhnt, dass Box immer alles erledigt. Deswegen überschütten sie ihn manchmal mit zu viel Arbeit. Aus Pflichtbewusstsein und weil er seine Freunde nicht enttäuschen will, sagt der eifrige Biber den anderen aber nicht, dass er einfach schon zu viel zu tun hat. Als Box vor Erschöpfung zusammenbricht, erklärt ihm der Bär, dass es wichtig ist, auch "Nein" sagen zu lernen. Gemeinsam singen die Freunde "Das Lied vom Nein". Heute wird der Buchstabe W vorgestellt. Außerdem kommt die Zahl 8 vor. Bildquelle: ORF

