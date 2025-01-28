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Folge 513: ABC Bär vom 28.01.2025
14 Min.Folge vom 28.01.2025
Iggi hat sich aus lauter alten Sachen ein Raumschiff gebaut. Er ist ganz stolz auf sein fantasievolles Spielzeug. Seine Freunde lachen das Raumschiff aber aus, weil es aus Mist gebastelt wurde. Die anderen erkennen schließlich, dass Iggi sein Spielzeug sehr gerne mag und sie ihm deshalb den Spaß daran nicht verderben sollten. Für seine Freunde singt Iggi zum Schluss "Das Lied vom Traum". Heute kommen der Buchstabe V und die Zahl 3 vor. Bildquelle: ORF
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