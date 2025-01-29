Zum Inhalt springenBarrierefrei
ABC Bär vom 29.01.2025

Staffel 1Folge 514
Folge 514: ABC Bär vom 29.01.2025

14 Min.Folge vom 29.01.2025

Heute ist ein ganz besonderer Tag: Die kleine Pim feiert Geburtstag. Als Geschenk hat Iggi ein Windrad gebaut, das sich drehen kann und dabei auch Musik macht. Doch Iggi schafft es einfach nicht, dass sich das Rad richtig dreht. Erst nach mehreren Versuchen und mit Hilfe seiner Freunde funktioniert das Wunderwindrad endlich. Das große Lied heißt "Ich schaffe das". Heute kommt der Buchstabe A und die Zahl 4 vor. Bildquelle: ORF

