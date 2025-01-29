ABC Bär vom 29.01.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 514: ABC Bär vom 29.01.2025
14 Min.Folge vom 29.01.2025
Heute ist ein ganz besonderer Tag: Die kleine Pim feiert Geburtstag. Als Geschenk hat Iggi ein Windrad gebaut, das sich drehen kann und dabei auch Musik macht. Doch Iggi schafft es einfach nicht, dass sich das Rad richtig dreht. Erst nach mehreren Versuchen und mit Hilfe seiner Freunde funktioniert das Wunderwindrad endlich. Das große Lied heißt "Ich schaffe das". Heute kommt der Buchstabe A und die Zahl 4 vor. Bildquelle: ORF
Altersfreigabe:
0