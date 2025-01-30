Zum Inhalt springenBarrierefrei
ABC-Bär

ABC Bär vom 30.01.2025

ORF1Staffel 1Folge 516vom 30.01.2025
ABC Bär vom 30.01.2025

Folge 516: ABC Bär vom 30.01.2025

14 Min.Folge vom 30.01.2025

Die Platschos haben vergessen, die Musik für das große Lied zu üben. Aus Angst, dass ihre Freunde böse sind, erfinden sie eine Ausrede: Sie meinen, dass die Instrumente kaputt sind und Iggi und Box vergessen haben, sie zu reparieren. Mit ihrer Unehrlichkeit sorgen sie für große Verwirrung unter den Freunden. Schließlich verraten sie doch die Wahrheit. Die Freunde finden trotzdem eine tolle Lösung das große Abschlusslied "Das Lied von Mona Muh" vorzutragen, und es wird ein voller Erfolg. Außerdem kommt heute der Buchstabe B und die Zahlen 1 und 2 vor.

