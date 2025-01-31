ABC Bär vom 31.01.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 518: ABC Bär vom 31.01.2025
14 Min.Folge vom 31.01.2025
Mona Muh möchte ihre Freunde überraschen: Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, für sich und die anderen Tiere selbst designte Kleidung zu nähen. Sie nimmt Maß und denkt sich kreative Schnittmuster aus. Bei der Anprobe der Kleidung muss Mona Muh aber feststellen, dass ihre Schnitte völlig misslungen sind. Ihre Freunde fürchten, dass Mona vor Zorn darüber zerplatzt, aber die bunte Kuh überrascht die Gruppe mit Gelassenheit. Schließlich näht sie aus den Stoffen eine wunderschöne Kuscheldecke. Das große Lied heißt "Na und". Beim Buchstabenspiel kommt der Buchstabe C vor. Beim Zahlenspiel ist heute die Zahl 7 dran. Bildquelle: ORF
