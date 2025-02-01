Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
ABC-Bär

ABC Bär vom 01.02.2025

ORF1Staffel 1Folge 520vom 01.02.2025
ABC Bär vom 01.02.2025

ABC Bär vom 01.02.2025Jetzt kostenlos streamen

ABC-Bär

Folge 520: ABC Bär vom 01.02.2025

13 Min.Folge vom 01.02.2025

Die Freunde feiern ein Kostümfest mit einem Wettbewerb um das schönste Kostüm. Die Gruppe ernennt den ABC-Bären als Juror, der entscheiden soll, welches der Tiere sich das schönste Kostüm ausgedacht hat. Die Freunde fühlen sich nun als Konkurrenten, weil sie den Wettbewerb gewinnen wollen. Der Bär empfindet aber, dass alle Kostüme toll sind, weil jedes der Kostüme einzigartig ist. Am Ende entscheidet der Bär, dass alle gewonnen haben. Das große Lied heißt "Kostümfest". Im Buchstabenspiel ist heute das X an der Reihe. Beim Zahlenspiel kommt die Zahl 9 vor. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

ABC-Bär
ORF1
ABC-Bär

ABC-Bär

Alle 2 Staffeln und Folgen