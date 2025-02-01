ABC Bär vom 01.02.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 520: ABC Bär vom 01.02.2025
13 Min.Folge vom 01.02.2025
Die Freunde feiern ein Kostümfest mit einem Wettbewerb um das schönste Kostüm. Die Gruppe ernennt den ABC-Bären als Juror, der entscheiden soll, welches der Tiere sich das schönste Kostüm ausgedacht hat. Die Freunde fühlen sich nun als Konkurrenten, weil sie den Wettbewerb gewinnen wollen. Der Bär empfindet aber, dass alle Kostüme toll sind, weil jedes der Kostüme einzigartig ist. Am Ende entscheidet der Bär, dass alle gewonnen haben. Das große Lied heißt "Kostümfest". Im Buchstabenspiel ist heute das X an der Reihe. Beim Zahlenspiel kommt die Zahl 9 vor. Bildquelle: ORF
