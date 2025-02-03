ABC Bär vom 03.02.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 521: ABC Bär vom 03.02.2025
14 Min.Folge vom 03.02.2025
Die kleine Pim verhält sich ganz eigenartig. Sie sitzt die ganze Zeit vor einem Küchenkasten und weicht nicht von der Stelle. Die anderen Tiere rätseln nach dem Grund. Als der ABC-Bär und Mona Muh in den Kasten schauen stellen sie fest, dass Pim darin das alte Spielzeug der Freunde versteckt hält. Die anderen Tiere haben die Sachen eigentlich längst weggeworfen, weil sie nicht mehr damit spielen. Der ABC-Bär schlägt vor, einen Flohmarkt zu machen und die Sachen zu verkaufen. Die Freunde singen alle gemeinsam das "Flohmarktlied". In dieser Folge werden der Buchstabe Y und die Zahl 7 vorgestellt. Bildquelle: ORF
