ABC Bär vom 04.02.2025Jetzt kostenlos streamen
ABC-Bär
Folge 522: ABC Bär vom 04.02.2025
13 Min.Folge vom 04.02.2025
Mona Muh möchte den anderen mit einem selbstgebackenen Obstkuchen Freude machen, doch keiner scheint Mona Muh genug Aufmerksamkeit zu schenken. Auch als sie Box bittet, sie zu beraten, welches Kleid sie für ihr Zahlenspiel anziehen soll, hat er keine Zeit für sie. Sie ist traurig und wütend, und sie glaubt, dass die Anderen sie nicht mehr mögen. Ihre Freunde helfen ihr zu erkennen, dass sie nicht immer im Mittelpunkt stehen muss und trotzdem gemocht wird. Das große Lied heißt "Jeder ist ein Instrument". Außerdem kommen der Buchstabe Z und die Zahl 5 vor. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ABC-Bär
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0