ORF1Staffel 1Folge 522vom 04.02.2025
13 Min.Folge vom 04.02.2025

Mona Muh möchte den anderen mit einem selbstgebackenen Obstkuchen Freude machen, doch keiner scheint Mona Muh genug Aufmerksamkeit zu schenken. Auch als sie Box bittet, sie zu beraten, welches Kleid sie für ihr Zahlenspiel anziehen soll, hat er keine Zeit für sie. Sie ist traurig und wütend, und sie glaubt, dass die Anderen sie nicht mehr mögen. Ihre Freunde helfen ihr zu erkennen, dass sie nicht immer im Mittelpunkt stehen muss und trotzdem gemocht wird. Das große Lied heißt "Jeder ist ein Instrument". Außerdem kommen der Buchstabe Z und die Zahl 5 vor. Bildquelle: ORF

ORF1
