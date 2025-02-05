Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 524vom 05.02.2025
Folge 524: ABC Bär vom 05.02.2025

14 Min.Folge vom 05.02.2025

Als die Jüngste im Baumhaus fühlt sich Pim manchmal klein und von den anderen Tieren unterdrückt. Um die Freunde zu beeindrucken erfindet sie einen Onkel mit einem fliegenden Schlitten, der sie abholen will. Als der Schwindel auffliegt, erkennt sie, dass die Angeberei unnütz war: Ihre Freunde lieben und schätzen sie. Weil Pim jetzt klar ist, dass sie trotz ihrer Größe für die Freunde ganz toll ist, singt sie das Lied "Klein, na und". Außerdem sind bei den Spielen heute der Buchstabe E und die Zahl 8 an der Reihe. Bildquelle: ORF

ORF1
