Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 17.02.2022: Lug und Betrug auf ganzer Spur - Jetzt reicht´s!
91 Min.Folge vom 17.02.2022
Heute testet Peter Giesel Goldhändler und Elektriker rund um München. Als besonders hinterlistig erweisen sich die "Goldgauner". Für den Test werden Modestücke und echte Goldschätze in Umlauf gebracht. Noch dazu bekommt es das Team mit einem Fall von Namensklau zu tun...
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
0
