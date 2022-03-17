Findet Giesel die schwarzen Schafe auf dem Gebrauchtwagenmarkt?Jetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 17.03.2022: Findet Giesel die schwarzen Schafe auf dem Gebrauchtwagenmarkt?
89 Min.Folge vom 17.03.2022Ab 12
Diesmal deckt Peter Giesel die Tricks und Abzockmaschen von Gebrauchtwagenhändlern auf und holt zum Gegenschlag aus: Mit einem versteckten Test will er einem Verkäufer der Lüge und des Betrugs überführen. Und: Warenbetrug über das Internet: Junge Familien warten seit Monaten vergeblich auf die bestellte Ware oder eine Erstattung. Der Betrugsexperte nimmt sich ihrer Probleme an und versucht, sie zu lösen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins