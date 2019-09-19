Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub

Abzocke im Hotel: 3000 Euro fehlen

Kabel EinsFolge vom 19.09.2019
Abzocke im Hotel: 3000 Euro fehlen

Abzocke im Hotel: 3000 Euro fehlenJetzt kostenlos streamen

Achtung Abzocke - Peter Giesel rettet den Urlaub

Folge vom 19.09.2019: Abzocke im Hotel: 3000 Euro fehlen

89 Min.Folge vom 19.09.2019Ab 12

Familie Fricke bucht jedes Jahr über ein Reisebüro das gleiche Hotel in Mallorca, da es gut ausgestattet ist für ihre Tochter, die im Rollstuhl sitzt. Nun fehlen 3.000 Euro und viele gebuchte Ausstattungen. Diese und weitere Fälle löst Peter Giesel.

Alle verfügbaren Folgen