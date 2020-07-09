Abzocke in Afrika: Wie man Mensch und Tier wirklich hilftJetzt kostenlos streamen
Folge vom 09.07.2020: Abzocke in Afrika: Wie man Mensch und Tier wirklich hilft
89 Min.Folge vom 09.07.2020Ab 6
Für Peter Giesel geht es diesmal nach Afrika. In den Touristenmetropolen Kapstadt oder Gizeh deckt er perfide Betrugsmaschen auf und konfrontiert die dreisten Abzocker. Er schlüpft an Touristen-Hotspots selbst in die Rolle der Urlauber. So findet er heraus, wie man den Menschen in Armut wirklich hilft und was mit den Tieren in den Zoos passiert.
Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH