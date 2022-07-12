Thema u. a.: Mann spritzt sich Heroin - Rettungswagen RegensburgJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 12.07.2022: Thema u. a.: Mann spritzt sich Heroin - Rettungswagen Regensburg
60 Min.Folge vom 12.07.2022Ab 12
Notruf in Regensburg. Ein Mann hat sich Heroin gespritzt und droht nun durch die Betäubung in Lebensgefahr zu geraten. Der Rettungsdienst muss schnell handeln, doch an der angegebenen Adresse meldet sich zunächst keiner. Und: Fahrkartenkontrolle Augsburg.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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