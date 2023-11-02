Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Portugiesische Tapas aus der Konserve

Kabel Eins
Folge vom 02.11.2023
Portugiesische Tapas aus der Konserve

Portugiesische Tapas aus der Konserve Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 02.11.2023: Portugiesische Tapas aus der Konserve

60 Min.Folge vom 02.11.2023Ab 12

Weiterstadt bei Darmstadt. Koch und Youtuber Bernd Zehner testet auf dem diesjährigen Street-Food-Festival Spezialitäten aus aller Welt. Der Food-Experte will den besten Stand des Festivals finden. Er probiert Tapas von einem portugiesischen Food-Truck. Schnell fällt ihm auf: Hier ist nicht alles selbstgemacht.

