Thema u. a.: Currywust Cordon Bleu - Landgasthaus WolnzachJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 14.10.2022: Thema u. a.: Currywust Cordon Bleu - Landgasthaus Wolnzach
61 Min.Folge vom 14.10.2022Ab 12
Die Küche im "Der Gasthof Zur Post" in Wolnzach ist das Reich von Wirt Benjamin Stuhlmiller und seinem Koch Philipp Zierer. Letzterer muss sich heute beweisen, denn nur so kann er Küchenchef werden. Ob ihm das gelingt? Und: Der mobile Tiernotdienst ist in ganz NRW im Einsatz. Tierärztin Nadine und ihre Assistentin sowie Tierphysiotherapeutin Dajana versorgen Haus- und Wildtiere. Heute eilen sie zu einem Hund, der unter epileptischen Anfällen leidet. Können die beiden ihn retten?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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