Thema u.a.: 55 Euro für Falschparker – Ordnungsamt HannoverJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.11.2022: Thema u.a.: 55 Euro für Falschparker – Ordnungsamt Hannover
60 Min.Folge vom 08.11.2022Ab 12
Barsinghausen in der Region Hannover. Michael Müller vom Ordnungsamt kontrolliert die Verkehrssicherheit. Vor einer Apotheke parken dauerhaft Autos den Gehweg zu. Das kostet 55 Euro. Michael Müller konfrontiert die Autofahrer vor Ort mit dem Verstoß, doch nicht alle zeigen Einsicht…
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins