Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Einfahrtskontrolle am Wertstoffhof

Kabel EinsFolge vom 07.12.2022
Einfahrtskontrolle am Wertstoffhof

Einfahrtskontrolle am WertstoffhofJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 07.12.2022: Einfahrtskontrolle am Wertstoffhof

60 Min.Folge vom 07.12.2022Ab 12

Auf dem Wertstoffhof in Herne werden die einfahrenden Autos kontrolliert. Es soll ein Mülltourismus verhindert werden, denn die Müll-Gebühren sind in allen Städten anders.

Alle verfügbaren Folgen