Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 15.11.2022
61 Min.Folge vom 15.11.2022Ab 12

David Gebhart und seine 40 Mitarbeiter sorgen auf dem Peter-und-Paul-Stadtfest in Delitzsch bei Leipzig für Sicherheit. Die Veranstalter rechnen heute mit mehr als 2.000 Besuchern. Und schon nach wenigen Minuten fällt den Securities der erste angetrunkene Mann auf. Bekommen sie die Situation unter Kontrolle?

