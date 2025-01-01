Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

2 Staffeln
Kabel Eins2 Staffeln
Kabel Eins
Achtung Notaufnahme

Achtung Notaufnahme

Von der Blinddarmentzündung bis zur Wach-OP am offenen Gehirn, vom Kaiserschnitt bis zur Nierentransplantation, vom Katzenbiss bis zum Autounfall: "Achtung Notaufnahme!" zeigt ungeschönt, wie eng Leid und Freude im Klinikalltag beieinander liegen. Wir sind etwa in der größten Notaufnahme des Landes, im Unfall-Krankenhaus Berlin, und in der ersten Unfallklinik der Welt in Bochum ganz nah dran und erleben, wie Ärzte Leben retten.

Genre:
Reality, Dokusoap, Medizin