Von der Blinddarmentzündung bis zur Wach-OP am offenen Gehirn, vom Kaiserschnitt bis zur Nierentransplantation, vom Katzenbiss bis zum Autounfall: "Achtung Notaufnahme!" zeigt ungeschönt, wie eng Leid und Freude im Klinikalltag beieinander liegen. Wir sind etwa in der größten Notaufnahme des Landes, im Unfall-Krankenhaus Berlin, und in der ersten Unfallklinik der Welt in Bochum ganz nah dran und erleben, wie Ärzte Leben retten.
Genre:Reality, Dokusoap, Medizin