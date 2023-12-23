ADIWEISS.TV vom 23.12.2023Jetzt kostenlos streamen
Folge 35: ADIWEISS.TV vom 23.12.2023
16 Min.Folge vom 23.12.2023Ab 6
Modeexperte Adi Weiss entführt uns in seine Fashionwelt. In ADIWEISS.TV ist der smarte Moderator Dreh- und Angelpunkt und präsentiert die neuesten Trends, trifft Designer und Modemacher, interviewt Laufstegschönheiten und ist bei Shootings mit am Set.
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen