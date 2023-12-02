ADIWEISS.TV vom 02.12.2023Jetzt kostenlos streamen
Adiweiss.TV
Folge 32: ADIWEISS.TV vom 02.12.2023
16 Min.Folge vom 02.12.2023Ab 6
Modeexperte Adi Weiss entführt uns in seine Fashionwelt. In ADIWEISS.TV ist der smarte Moderator Dreh- und Angelpunkt und präsentiert die neuesten Trends, trifft Designer und Modemacher, interviewt Laufstegschönheiten und ist bei Shootings mit am Set.
Weitere Folgen in Staffel 2023
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Alle Staffeln im Überblick
Adiweiss.TV
Alle 6 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2024, Season 2026: ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen