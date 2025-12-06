Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fata Morgana

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 3vom 06.12.2025
Folge 3: Fata Morgana

94 Min.Folge vom 06.12.2025Ab 12

Ruth Van Rydock bittet ihre alte Schulfreundin Jane Marple um Hilfe: In Stonygates, dem Anwesen ihrer Schwester Carrie Louise, gab es einen Brand und Ruth glaubt, kurz zuvor im Haus einen Einbrecher gesehen zu haben. Ihre gutgläubige und etwas naive Schwester will davon jedoch nichts wissen. So reist die Detektivin nach Stonygates, um in gewohnt diskreter Manier Nachforschungen anzustellen. Doch dann geschieht ein schrecklicher Mord ...

