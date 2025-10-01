Akte Betrug: Von Spendenfalle bis MedikamentenbetrugJetzt kostenlos streamen
Akte Betrug
Folge 5: Akte Betrug: Von Spendenfalle bis Medikamentenbetrug
46 Min.Folge vom 01.10.2025
Achtung Spendenfalle: Betrug nach Amoktat in Graz? | Botox im Hinterzimmer: Das gefährliche Geschäft mit illegalen Schönheits-OPs | Betrug mit Medikamenten | Bauer sucht Bagger: Betrug mit "Schnäppchen" Bildquelle: ORF | Weingartner-Foto / picturedesk.com | ERWIN SCHERIAU / APA / picturedesk.com | Science Photo Library / picturedesk.com
Copyrights:© ORF 1