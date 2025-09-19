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Aktuell: Die Woche

Aktuell: Die Woche vom 19.09.2025

ATVFolge vom 19.09.2025
Aktuell: Die Woche vom 19.09.2025

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Aktuell: Die Woche

Folge vom 19.09.2025: Aktuell: Die Woche vom 19.09.2025

26 Min.Folge vom 19.09.2025

In diesem temporeichen Info-Talk lässt Moderator Meinrad Knapp gemeinsam mit Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek das politische Wochengeschehen Revue passieren. Die einprägsamsten Bilder, die brisantesten Sager und die größten Aufreger der Woche werden mit Hilfe der Experten seziert, analysiert und pointiert bewertet.

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