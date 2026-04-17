Aktuell: Die Woche
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Aktuell: Die Woche
In diesem temporeichen Info-Talk lässt Moderator Meinrad Knapp gemeinsam mit Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek das politische Wochengeschehen Revue passieren. Die einprägsamsten Bilder, die brisantesten Sager und die größten Aufreger der Woche werden mit Hilfe der Experten seziert, analysiert und pointiert bewertet.
Genre:Nachrichten, Talk
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2024-2026: ProSiebenSat.1 PULS 4
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