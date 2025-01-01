Staffel 01 Folge 04 - Alles LiebeJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 4: Staffel 01 Folge 04 - Alles Liebe
49 Min.Ab 6
Nach einigen Enttäuschungen sucht die selbstbewusste Steirerin Ulli einen ehrlichen Mann mit Courage, denn die 44-Jährige hat laut eigener Aussage genug von "emotional verkrüppelten Männern". Der LKW-Fahrer Josef hingegen sehnt sich nach einer dominanten schwarzhaarigen Frau, die nicht bei der ersten Gelegenheit mit einem anderen um die Häuser zieht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Alles Liebe
Alle 6 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4