Folge 5: Staffel 03 Folge 05 - Alles Liebe
In dieser Folge präsentieren sich wieder vier einsame Herzen, die sich erhoffen auf diesem Weg die große Liebe zu finden. Claus Jürgen (50) aus der Steiermark (Bezirk Weiz): "Sie soll mich so nehmen, wie ich bin und ehrlich sein." Der Oststeirer sucht nach einer lieben Freundin, die gerne zehn Jahre jünger sein darf und schlank bis leicht mollig ist. Er ist freiberuflicher Schlagersänger und gibt in "Alles Liebe" eine Kostprobe seines Talents ab. Patricia (32) aus der Steiermark (Bezirk Graz-Umgebung): "Liebe ist in der heutigen Zeit sehr kostbar." Für sie zählen die inneren Werte: Loyalität, Treue, Ehrlichkeit. Die Steirerin wünscht sie sich einen Mann, mit dem sie ihre Zukunft am besten im Ausland gestalten kann, wo es jeden Tag 25 Grad hat. Auswandern ist ihr großer Traum. Josef (61) aus dem Burgenland (Bezirk Mattersburg): "Ich weiß, dass es schwer ist, aber ich glaube immer noch an die wirkliche Liebe." Der Burgenländer war immer viel im Ausland unterwegs und ist nun sesshaft geworden. Josefs Traumfrau ist ein bisschen jünger als er, eine gepflegte Erscheinung, die kulturell interessiert und naturverbunden ist. Marion (43) aus Wien: "Ich suche eine Partnerin zum Pferdestehlen." Die Künstlerin hat eine erwachsene Tochter, auf die sie sehr stolz ist. Sie hat aber bereits früh gespürt, dass ihre Liebe eher den Frauen gilt. Die leidenschaftliche Köchin sucht nun nach einer tierlieben Partnerin, die ehrlich, humorvoll und treu ist.
