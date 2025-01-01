Staffel 01 Folge 02 - Alles LiebeJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 2: Staffel 01 Folge 02 - Alles Liebe
Wer will mich? Auch in dieser Folgen stellen sich wieder vier Singles vor, die auf der Suche nach der großen Liebe sind und sprechen über ihre Erfahrungen, Wünsche und Sehnsüchte. Die 51-jährige Edith hofft auf ein wahres "Love-Bombing". Die Niederösterreicherin aus Ebreichsdorf hat genug von Muskelprotzen und selbstverliebten Männern. Die selbst ernannte Stadtschamanin sucht einen aufgeschlossenen Mann, der genauso spirituell ist wie sie selbst. Der 26-jährige Christoph liebt bunte Haare, Piercings und Tattoos. Das außergewöhnliche Erscheinungsbild des Niederösterreichers ist für viele Frauen bisher eher abschreckend gewesen. Die Sehnsucht nach Zweisamkeit und tiefer Verbundenheit wird jedes Jahr größer. Für gemeinsame Wanderungen in der Natur und lange Gespräche sucht die Wahlkärntnerin Silvia einen Traummann. Nach der Scheidung vor über 10 Jahren ist die 60-jährige Hundeliebhaberin auf der Suche nach einer starken Schulter zum Anlehnen. Der 51-jährige Oberösterreicher Herbert leidet unter seinem gebrochenen Herz. Nach 24 Jahren Ehe musste er erkennen, dass es seine damalige Gattin mit der Treue nicht so ernst genommen hat. Der sportliche 51-Jährige sucht daher eine ausgeglichene, treue und ehrliche Lebensgefährtin die sich seinem gebrochenen Herz annimmt.
