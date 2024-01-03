Staffel 05 Folge 01: Auf der Suche nach LiebeJetzt kostenlos streamen
Alles Liebe
Folge 1: Staffel 05 Folge 01: Auf der Suche nach Liebe
46 Min. Folge vom 03.01.2024
In der ersten Folge präsentieren sich Staplerfahrer Klaus, Pensionistin Birgit Katharina, Pensionist Gottfried und Künstlerin Daniela dem ATV-Publikum und hoffen, auf diesem Weg den Traummann oder die Traumfrau zu finden.
Produktion:AT, 2020
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4