Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Alte Baukunst neu entschlüsselt

Die Akropolis

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 17.05.2024
Die Akropolis

Die AkropolisJetzt kostenlos streamen

Alte Baukunst neu entschlüsselt

Folge 3: Die Akropolis

45 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 12

Die Akropolis ruht auf einer flachen Felsoberfläche über der Stadt Athen in Griechenland. Sie gilt als Ort der Begegnung und der Verehrung. Wie gelang es den alten Griechen, dieses erstaunliche Bauwerk zu errichten?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Alte Baukunst neu entschlüsselt
Kabel Eins Doku
Alte Baukunst neu entschlüsselt

Alte Baukunst neu entschlüsselt

Alle 2 Staffeln und Folgen