Alte Baukunst neu entschlüsselt
Folge 3: Die Akropolis
45 Min.Folge vom 17.05.2024Ab 12
Die Akropolis ruht auf einer flachen Felsoberfläche über der Stadt Athen in Griechenland. Sie gilt als Ort der Begegnung und der Verehrung. Wie gelang es den alten Griechen, dieses erstaunliche Bauwerk zu errichten?
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Alte Baukunst neu entschlüsselt
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Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Windfall Films