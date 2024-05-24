Alte Baukunst neu entschlüsselt
Folge 5: Der Kölner Dom
44 Min.Folge vom 24.05.2024Ab 12
Der Kölner Dom beeindruckt mit der größten Fassade einer Kirche weltweit und Türmen, die 157 Meter über der Stadt aufragen. Der Bau dieser gotischen Kathedrale zog sich über 600 Jahre hin.
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Alte Baukunst neu entschlüsselt
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Genre:Dokumentation, Geschichte
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Windfall Films