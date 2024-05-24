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Alte Baukunst neu entschlüsselt

Der Kölner Dom

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 5vom 24.05.2024
Der Kölner Dom

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Alte Baukunst neu entschlüsselt

Folge 5: Der Kölner Dom

44 Min.Folge vom 24.05.2024Ab 12

Der Kölner Dom beeindruckt mit der größten Fassade einer Kirche weltweit und Türmen, die 157 Meter über der Stadt aufragen. Der Bau dieser gotischen Kathedrale zog sich über 600 Jahre hin.

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