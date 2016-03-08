Am Schauplatz: Der gemachte WinterJetzt kostenlos streamen
Rund um Weihnachten schwärmen Bienen, im Februar fliegen die Pollen. Der diesjährige Winter hat den Österreichern drastisch vor Augen geführt, was die globale Erwärmung auslöst. In den vergangenen 150 Jahren ist die Durchschnittstemperatur in den Alpen um zwei Grad gestiegen. Bis 2050 kommen weitere 1,5 Grad dazu, sagen Klimaforscher. Manche Städter mögen sich über warme Winter freuen. Für den Wintertourismus, an dem in Österreich 250.000 Arbeitsplätze hängen, sind sie eine Bedrohung. Skigebiete bieten Arbeitsplätze in oft strukturschwachen Regionen. Etwa zwölf Milliarden Euro Umsatz werden österreichweit erwirtschaftet. Was bedeutet es für den Wintertourismus, wenn die Temperaturen weiter steigen?
