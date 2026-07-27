American Dad
Folge 26: Stanferato
21 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12
Francine erzählt ihrer Familie von einem Traum, den sie in der letzten Nacht hatte. Während alle darüber lachen können, dass die Blondine in ihrer Fantasie mit dem Mann ihrer Tochter geschlafen hat, reagiert Stan extrem eifersüchtig. Er fürchtet, sie könnte ihm tatsächlich eines Tages fremdgehen. Deswegen beschließt er, sich mit Rogers Hilfe in Francines Traumwelt einzuschleusen.
Alle Staffeln im Überblick
American Dad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-18: Walt Disney Company Germany GmbH