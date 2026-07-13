Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
American Dad

Eine Liga für sich

ProSieben FUNStaffel 18Folge 14vom 13.07.2026
Joyn+
Eine Liga für sich

Eine Liga für sichJetzt ohne Werbung streamen

American Dad

Folge 14: Eine Liga für sich

21 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

Steve schreibt einen Schulaufsatz über seinen persönlichen Helden: seinen Vater. Besonders beeindruckt ist Steve von Stans Leistung auf dem Softballplatz. Bei seinen Recherchen muss Steve allerdings feststellen, dass Stan wohl doch kein so großer Sportler ist. Er vermeidet Ballkontakt und wechselt sich selbst aus. Steve ändert seinen Aufsatz und stürzt seinen Vater damit in eine tiefe Depression.

Alle Staffeln im Überblick

American Dad
ProSieben FUN
American Dad

American Dad

Alle 3 Staffeln und Folgen