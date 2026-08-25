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ProSieben FUNStaffel 18Folge 15vom 25.08.2026
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American Dad

Folge 15: Sie sind hier

21 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12

Roger arbeitet als Hausmeister in einem Einkaufszentrum, das seine besten Tage bereits hinter sich hat. Wenn es dem Inhaber gelingt, die Räumlichkeiten neu zu vermieten, dann könnte das Einkaufszentrum vielleicht wieder erfolgreich werden. Steve soll Roger dabei helfen, die Mall in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

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