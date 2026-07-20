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Lautsprecher gefällig?

ProSieben FUNStaffel 18Folge 16vom 20.07.2026
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Folge 16: Lautsprecher gefällig?

21 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12

Barry hat sturmfreie Bude und lässt sich von seinen Kumpels dazu überreden, die Stereoanlage seines Vaters mal so richtig aufzudrehen. Dabei geht einer der Lautsprecher kaputt, und Barry ist untröstlich. Dann aber entdeckt er das gleiche Modell im Internet und hofft, den Lautsprecher ersetzen zu können, bevor sein Vater wieder zu Hause ist.

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