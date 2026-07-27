Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
American Dad

Bitte, bitte, Jeff

ProSieben FUNStaffel 18Folge 18vom 27.07.2026
Joyn+
Bitte, bitte, Jeff

Bitte, bitte, JeffJetzt ohne Werbung streamen

American Dad

Folge 18: Bitte, bitte, Jeff

21 Min.Folge vom 27.07.2026Ab 12

Der gutmütige Jeff lässt sich mal wieder von all seinen Mitmenschen ausnutzen. Er kocht nachts für Francine, erstellt ein Mixtape für Klaus und springt sogar für den Kellner während eines Restaurantbesuchs ein. Hayley hat kein Verständnis dafür. Sie will, dass ihr Ehemann endlich für sich einsteht und eigene Entscheidungen trifft.

Alle Staffeln im Überblick

American Dad
ProSieben FUN
American Dad

American Dad

Alle 2 Staffeln und Folgen