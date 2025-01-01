Amore unter Palmen
Amore unter Palmen
Für die große Liebe scheint kein Weg zu weit. Die Doku-Soap begleitet Österreicher auf ihrem Weg zu ihrem Traumpartner im Ausland. Inklusive aller Glücksgefühle und Hindernissen.
"Amore unter Palmen": Wahre Liebe kennt keine Grenzen
Die Sehnsucht nach der großen Liebe treibt österreichische Singles in andere Länder und Kontinente, um dort Traumpartner:innen fürs Leben zu finden. Von romantischen Strandspaziergängen unter Palmen bis hin zu kulturellen Entdeckungen in fremden Ländern – die Singles erleben eine Achterbahn der Gefühle. Begleite sie auf ihrem Weg durch romantische Abenteuer und entdecke, wie sie kulturelle Unterschiede und persönliche Hürden überwinden, um ihr Glück zu finden. Spannung, Herzklopfen und große Gefühle sind garantiert!
Romantik und Abenteuer in exotischen Ländern
Für die wahre Liebe ist kein Weg zu weit, und so begleitet die Liebes-Doku-Soap Österreicher:innen auf ihrem Weg ins Ausland, um ihre Traumpartner:innen zu finden. Dabei erleben sie nicht nur Glücksgefühle und romantische Momente, sondern müssen sich auch zahlreichen Hindernissen stellen.
Amore unter Palmen – Die neue Staffel jetzt kostenlos auf JOYN streamen
Die erste Staffel feierte 2019 Premiere, und nun ist die sechste Staffel mit zehn neuen Folgen zurück. Die neuen Episoden zeigen Fortsetzungen vergangener Liebesgeschichten, wie die von Uschi und ihrem Oumzy, aber auch neue spannende Abenteuer und Romanzen. Streame die neuen Folgen jetzt kostenlos und überall auf JOYN.
Erfolgreiche Liebesgeschichten & Reality-TV-Shows streamen
Fans der Liebes-Doku-Soap „Amore unter Palmen“ können alle vergangenen Staffeln jederzeit und kostenlos auf JOYN streamen. Außerdem gibt es eine Vielzahl weiterer Reality- oder Trash-TV-Serien wie „Das Geschäft mit der Liebe“, „Bauer sucht Frau“ oder „Mei potschertes Lebn“. Entdecke die umfangreiche Auswahl auf JOYN und genieße deine Lieblingsserien jederzeit kostenlos auf deinem Smartphone, Tablet, Smart-TV oder direkt online.