Rückkehr in die AntarktisJetzt kostenlos streamen
Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
Folge 1: Rückkehr in die Antarktis
41 Min.Folge vom 15.05.2026
Hat die Antarktis einst außerirdischen Reisenden als Zwischenstopp bei ihren extraterrestrischen Reisen gedient? Könnte vielleicht schon bald die Menschheit auf die Überreste dieser längst vergangenen außerirdischen Zivilisation stoßen, weil die Antarktis zunehmend von Wissenschaftlern erschlossen wird? Könnten Außerirdische derzeit noch in der Antarktis leben?
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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene
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