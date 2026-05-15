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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Rückkehr in die Antarktis

ServusTVStaffel 12Folge 1vom 15.05.2026
Rückkehr in die Antarktis

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Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene

Folge 1: Rückkehr in die Antarktis

41 Min.Folge vom 15.05.2026

Hat die Antarktis einst außerirdischen Reisenden als Zwischenstopp bei ihren extraterrestrischen Reisen gedient? Könnte vielleicht schon bald die Menschheit auf die Überreste dieser längst vergangenen außerirdischen Zivilisation stoßen, weil die Antarktis zunehmend von Wissenschaftlern erschlossen wird? Könnten Außerirdische derzeit noch in der Antarktis leben?

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