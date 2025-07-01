Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Angels of Death

Töte mich... bitte.

ProSieben FUNStaffel 1Folge 1vom 01.07.2025
Joyn+
Töte mich... bitte.

Töte mich... bitte.Jetzt ohne Werbung streamen

Angels of Death

Folge 1: Töte mich... bitte.

23 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 16

Rachel hat bereits mit 13 Jahren viel durchgemacht. Nachdem sie einen Mord beobachtet hat, besucht sie eine Therapie. Doch der Ort, an dem sie eines Tages aufwacht, ist keine Klinik, sondern ein Haus des Todes. Ohne zu wissen, wie sie dort gelandet ist, sucht sie einen Ausgang - trifft aber nur auf den blutrünstigen Zack, der sie sofort jagt. Anfangs flieht Rachel vor ihm, doch dann stellt sie sich dem Jungen und bittet ihn, sie zu töten.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Angels of Death
ProSieben FUN
Angels of Death

Angels of Death

Alle 1 Staffeln und Folgen