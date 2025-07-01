Angels of Death
Folge 13: Offenbarungen
23 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 16
Dr. Danny hält Rachel gefangen, während Zack erfährt, was mit deren Eltern passiert ist. In einem Video sieht er, wie sie ihre Taten gesteht. Sie erinnert sich dabei an ihre zerrüttete Familie: an ihre verrückte Mutter und ihren gewalttätigen Vater.
Alle Staffeln im Überblick
Angels of Death
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Thriller
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: LEONINE Licensing AG