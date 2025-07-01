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Angels of Death

Hör auf zu weinen und lächle.

ProSieben FUNStaffel 1Folge 16vom 01.07.2025
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Angels of Death

Folge 16: Hör auf zu weinen und lächle.

24 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 16

Zack mobilisiert seine letzten Kräfte, um Rachel aus dem Horrorhaus zu befreien. Die Polizei nimmt ihn fest und bringt Rachel ins Krankenhaus. Die Presse stürzt sich auf den Fall, doch die Details kommen nie ans Licht. Während Zack in der Haft schweigt, begibt sich Rachel in eine stationäre Therapie. Wird sie ihren Retter je wiedersehen?

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