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Angels of Death

Dies ist nicht dein Grab.

ProSieben FUNStaffel 1Folge 2vom 01.07.2025
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Angels of Death

Folge 2: Dies ist nicht dein Grab.

23 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 16

Zack ermordet den Arzt, der es auf Rachel abgesehen hat. Daraufhin schmieden die beiden einen Plan: Gemeinsam suchen sie einen Ausgang aus dem Haus, in dem sie gefangen sind. Danach will Rachel sterben, um wieder mit ihren Eltern vereint zu sein. Zack erklärt sich bereit, ihr diesen Wunsch zu erfüllen, sobald sie in Freiheit sind.

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