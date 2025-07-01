Angels of Death
Folge 7: Wer bist du?
23 Min.Folge vom 01.07.2025Ab 16
Nach dem Kampf mit Cathy bricht Zack blutüberströmt zusammen. Seine Wunde ist zu tief, um weiterzugehen. Rachel muss einen Weg finden, um den ohnmächtigen Jungen zu retten. Doch bevor sie dem Ausgang näherkommt, muss sie zunächst all ihre Sünden beichten.
Alle Staffeln im Überblick
Angels of Death
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Thriller
Produktion:JP, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: LEONINE Licensing AG