Joyn ATStaffel 1Folge 3vom 13.05.2024
Folge 3: Survival: Into the Wild

29 Min.Folge vom 13.05.2024Ab 12

Wie kann man sich ein erstes Date vorstellen, bei dem es gleich ums Überleben in der Wildnis geht? Anna und Ihr Date lernen, wie man sich mitten im Wald aus herumliegen Ästen und Blättern einen Unterschlupf baut und wie man eine gute Figur macht, wenn man einen eiskalten Fluss durchqueren muss. Dieses Date ist voller Überraschungen und zeigt wie sich Teamgeist und Flirt unter extremen Bedingungen vereinbaren lassen!

