Folge 1: "Antitoxisch" - Neue Vorbilder für junge Männer
13 Min.Folge vom 09.09.2024
Alle sprechen über Influencer wie Andrew Tate, die vor Frauenhass und toxischer Männlichkeit nur so strotzen. Aber es gibt auch andere - die antitoxischen Influencer, die für einen entspannten Umgang mit dem Thema Männlichkeit eintreten. Sendungshinweis: Kultur heute Weekend, 09.07.2023, 09:30 Uhr auf ORF III.
