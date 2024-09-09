Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 09.09.2024
13 Min.Folge vom 09.09.2024

Alle sprechen über Influencer wie Andrew Tate, die vor Frauenhass und toxischer Männlichkeit nur so strotzen. Aber es gibt auch andere - die antitoxischen Influencer, die für einen entspannten Umgang mit dem Thema Männlichkeit eintreten. Sendungshinweis: Kultur heute Weekend, 09.07.2023, 09:30 Uhr auf ORF III.

