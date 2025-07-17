Anwälte im Einsatz
Folge 27: Schwiegermonster
45 Min.Ab 12
Durch den plötzlichen Einzug ihrer Schwiegermutter gerät das Leben von Nina Dalli und ihrer Familie völlig aus den Fugen. Ohne Unterstützung von ihrem Mann Achim wendet sich die 30-Jährige hilfesuchend an Anwältin Helga Nachtigall. Sie soll die übergriffige Magda stoppen. Die Anwältin ahnt, dass hinter dem eigenartigen Verhalten mehr steckt und deckt ein dunkles Familiengeheimnis auf.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1