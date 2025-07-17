Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anwälte im Einsatz

Blackout

SAT.1Staffel 2Folge 23
Blackout

BlackoutJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 23: Blackout

45 Min.Ab 12

Eine unbekannte Rothaarige, ein mysteriöser Schließfachschlüssel und eine Lederjacke, die dem Besitzer plötzlich zu klein ist ... Als Paul Linz eines Morgens unter einer Brücke wach wird, kann er sich an die letzten 24 Stunden nicht mehr erinnern. Gemeinsam mit Anwalt Claus Pinkerneil versucht er die verlorenen Stunden zu rekonstruieren und gerät in einen wahren Krimi hinein!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Anwälte im Einsatz
SAT.1
Anwälte im Einsatz

Anwälte im Einsatz

Alle 2 Staffeln und Folgen