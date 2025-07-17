Anwälte im Einsatz
Folge 36: Alles verloren
45 Min.Ab 12
Als Hanna Sollmann nach vier Jahren aus dem Gefängnis kommt, hat sie alles verloren: Ihre Familie hat sie verlassen und in ihre Wohnung ist ein Fremder gezogen. Sie muss ihrer Anwältin Helga Nachtigall beichten, dass sie damals die Schuld ihres Mannes aus Liebe auf sich genommen hat. Für die Löwenmutter beginnt ein Kampf um ihre Tochter und ihren guten Ruf.
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1